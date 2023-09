Sovrasta la testa del portiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrasta la testa del portiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAVERSA

Significato/Curiosita : Sovrasta la testa del portiere

Degli stemmi utilizzati tra gli anni 80 e 90 del xx secolo: la lettera “r” che sovrasta la grafica del logo, si allinea nella parte sinistra (schiena... Con o contengono il titolo. traversa – nelle vie ferroviarie, specificatamente l'elemento di giunzione dei binari traversa fluviale – in idraulica, opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

