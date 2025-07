Scorrere le pagine d un libro nei cruciverba: la soluzione è Sfogliare

Home / Soluzioni Cruciverba / Scorrere le pagine d un libro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scorrere le pagine d un libro' è 'Sfogliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFOGLIARE

Curiosità e Significato di Sfogliare

Hai risolto il cruciverba con Sfogliare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sfogliare.

Perché la soluzione è Sfogliare? Sfogliare significa passare le pagine di un libro con delicatezza, spesso per curiosità o per dare un'occhiata generale senza leggerlo dall'inizio alla fine. È un gesto comune quando si cerca di farsi un'idea del contenuto o si desidera sfiorare le immagini e i testi senza impegnarsi completamente. Un modo per esplorare un libro in modo rapido e informale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cordoncino colorato tra le pagine del libroChi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciutoUn libro di memorieUn libro malridottoIl libro non digitale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sfogliare

Se "Scorrere le pagine d un libro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

F Firenze

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R E H T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERTH" PERTH

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.