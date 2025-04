Il talco rinfrescante - Soluzione Cruciverba: Mentolato

MENTOLATO

Lo sapevi che Cosmesi: La cosmesi (o cosmetica) rappresenta l'insieme di attività, tecniche e arti relative al cosmetico o, per estensione, a ciò che migliora la piacevolezza, l'apparenza e l'estetica. La parola viene dal greco: sµ (kósmos) che significa "ordine", da cui kósmesis: mettere in ordine, abbellire. Viene convenzionalmente classificata in sottogruppi, in funzione dei diversi ambiti applicativi dei cosmetici utilizzati:nnCosmetica per la cura del viso, corpo, capelli, unghienCosmesi decorativa (Trucco); in inglese make up, in francese maquillagenIgiene personalenProfumerianProtezione solare

