Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco' è 'Orzata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORZATA

Perchè la soluzione è Orzata? Orzata è una bevanda analcolica molto amata, dal colore bianco e dal sapore dolce e aromatico. Perfetta per dissetarsi nelle giornate calde, si ottiene mescolando acqua, zucchero e estratto di orzo, regalando un gusto delicato e rinfrescante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orzata

Se la definizione "Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orzata'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco

Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco Risposta: ORZATA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: O_____

O_____ Inizia con: O

O Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto R Roma Z Zara A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Orzata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.