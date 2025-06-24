Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco' è 'Orzata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ORZATA
Perchè la soluzione è Orzata? Orzata è una bevanda analcolica molto amata, dal colore bianco e dal sapore dolce e aromatico. Perfetta per dissetarsi nelle giornate calde, si ottiene mescolando acqua, zucchero e estratto di orzo, regalando un gusto delicato e rinfrescante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orzata
Se la definizione "Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orzata'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco
- Risposta: ORZATA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: O_____
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Orzata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il colore della Lazio calcistica con il bianco Una bevanda di colore ambrato Bevanda analcolica tipicamente siciliana Nube stratificata di colore bianco o grigiastro Il cane di colore bianco che viene dal Nord
Altre definizioni collegate
Con bevanda: Una bevanda calda da giornate invernali
Con analcolica: Bevanda analcolica
Con rinfrescante: Una bianca bibita rinfrescante