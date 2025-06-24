Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco' è 'Orzata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORZATA

Perchè la soluzione è Orzata? Orzata è una bevanda analcolica molto amata, dal colore bianco e dal sapore dolce e aromatico. Perfetta per dissetarsi nelle giornate calde, si ottiene mescolando acqua, zucchero e estratto di orzo, regalando un gusto delicato e rinfrescante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orzata

Se la definizione "Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orzata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco
  • Risposta: ORZATA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: O_____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma
Z Zara
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Orzata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Altre definizioni collegate

Con bevanda: Una bevanda calda da giornate invernali 

Con analcolica: Bevanda analcolica 

Con rinfrescante: Una bianca bibita rinfrescante 