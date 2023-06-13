Solca il mare

Home / Soluzioni Cruciverba / Solca il mare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Solca il mare' è 'Nave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAVE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Solca il mare" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Solca il mare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Nave? Una grande imbarcazione che si muove sulle acque per trasportare persone o merci. Può attraversare oceani e mari, attraversando distanze immense. Le navi sono essenziali per il commercio internazionale e le esplorazioni. Sono costruite con cura e spesso dotate di vari compartimenti per garantire sicurezza durante il viaggio. La loro presenza da secoli ha facilitato la comunicazione tra continenti e culture diverse.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Solca il mare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nave

La soluzione associata alla definizione "Solca il mare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Solca il mare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nave:

N Napoli A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Solca il mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Va di porto in portoSalpa dal portoPer ripararla basta un bacinoUna belva del mareIl terreno conquistato al mare in OlandaAndare all attacco sul mareGustoso pesce di mareIn fiume e in mare