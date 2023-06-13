Un sinonimo usato per intendere l alcolismo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un sinonimo usato per intendere l alcolismo' è 'Etilismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETILISMO

Perché la soluzione è Etilismo? L'etilismo rappresenta una condizione caratterizzata dall'abuso cronico di alcol, che porta a problemi fisici, psicologici e sociali. Questa parola deriva dall'etilico, riferendosi all'etilico contenuto nelle bevande alcoliche, e viene utilizzata per descrivere la dipendenza da alcol senza usare termini più diretti. L'etilismo si manifesta con comportamenti compulsivi e una crescente tolleranza all'alcol, creando un circolo vizioso difficile da interrompere. La sua presenza influisce negativamente sulla salute e sulla vita quotidiana delle persone coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sinonimo usato per intendere l alcolismo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un sinonimo usato per intendere l alcolismo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Etilismo

Se la definizione "Un sinonimo usato per intendere l alcolismo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sinonimo usato per intendere l alcolismo" conferma che la soluzione 'Etilismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Etilismo

E Empoli T Torino I Imola L Livorno I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sinonimo usato per intendere l alcolismo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Etilismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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