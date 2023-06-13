Ha sei lati

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha sei lati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha sei lati' è 'Esagono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESAGONO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha sei lati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha sei lati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Esagono? Un poligono che si distingue per la sua forma equilibrata e armoniosa presenta sei angoli e sei lati uguali o diversi. Questa figura geometrica si riconosce facilmente grazie alla sua struttura compatta e simmetrica, che può essere regolare o irregolare. La sua forma è spesso trovata in natura e nelle opere dell’uomo, come nelle celle delle api o in alcuni motivi decorativi. La figura si inserisce tra le forme più articolate ma armoniose che il mondo geometrico offre.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha sei lati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Esagono

In presenza della definizione "Ha sei lati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha sei lati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Esagono:

E Empoli S Savona A Ancona G Genova O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha sei lati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Figura geometrica con sei latiUn poligono con sei verticiPoligono regolare con sei latiChe ha forma di poligono da sei latiHa squadre di sei giocatoriPoligono a sei latiNe ha sei il cuboL azienda di abbigliamento ha sei punti vendita al a Milano