Secca come una pasta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Secca come una pasta' è 'Asciutta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASCIUTTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Secca come una pasta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Secca come una pasta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Asciutta? La parola che indica una consistenza priva di umidità o morbidezza si collega direttamente a un significato che descrive qualcosa di essiccato, privo di acqua o liquidi. Quando si parla di un elemento che appare duro e privo di elasticità, si fa riferimento a una condizione di estrema essiccazione, rendendo difficile la masticazione o l’uso. Questo termine è comunemente usato per descrivere cibi o materiali che sono stati privati di tutta l’umidità, risultando così secchi e compatti.

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Secca come una pasta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Asciutta

In presenza della definizione "Secca come una pasta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Secca come una pasta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Asciutta:

A Ancona S Savona C Como I Imola U Udine T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Secca come una pasta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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