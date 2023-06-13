Raggruppa le ossa dei vertebrati

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Raggruppa le ossa dei vertebrati' è 'Scheletro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHELETRO

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Perché la soluzione è Scheletro? Il scheletro è l’insieme di tutte le ossa che compongono il corpo dei vertebrati. Questa struttura permette di sostenere e proteggere gli organi interni, oltre a favorire il movimento grazie alle articolazioni. Ogni osso ha una funzione specifica e contribuisce alla stabilità complessiva dell’organismo. La solidità e la flessibilità del scheletro sono fondamentali per la vita quotidiana degli esseri umani e degli altri vertebrati.

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Raggruppa le ossa dei vertebrati nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scheletro

La soluzione associata alla definizione "Raggruppa le ossa dei vertebrati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scheletro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Raggruppa le ossa dei vertebrati

Raggruppa le ossa dei vertebrati Risposta: SCHELETRO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

S Savona C Como H Hotel E Empoli L Livorno E Empoli T Torino R Roma O Otranto

La soluzione 'Scheletro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Raggruppa le ossa dei vertebrati". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.