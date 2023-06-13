Raggruppa le ossa dei vertebrati
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Raggruppa le ossa dei vertebrati' è 'Scheletro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCHELETRO
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Perché la soluzione è Scheletro? Il scheletro è l’insieme di tutte le ossa che compongono il corpo dei vertebrati. Questa struttura permette di sostenere e proteggere gli organi interni, oltre a favorire il movimento grazie alle articolazioni. Ogni osso ha una funzione specifica e contribuisce alla stabilità complessiva dell’organismo. La solidità e la flessibilità del scheletro sono fondamentali per la vita quotidiana degli esseri umani e degli altri vertebrati.
Raggruppa le ossa dei vertebrati nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scheletro
La soluzione associata alla definizione "Raggruppa le ossa dei vertebrati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scheletro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Raggruppa le ossa dei vertebrati
- Risposta: SCHELETRO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Scheletro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Raggruppa le ossa dei vertebrati". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con vertebrati: Membrana che avvolge l embrione dei vertebrati