Per un sovrano equivale a dimettersi nei cruciverba: la soluzione è Abdicare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per un sovrano equivale a dimettersi' è 'Abdicare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABDICARE

Curiosità e Significato di Abdicare

La parola Abdicare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abdicare.

Soluzione Per un sovrano equivale a dimettersi - Abdicare

Come si scrive la soluzione Abdicare

Non riesci a risolvere la definizione "Per un sovrano equivale a dimettersi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 8 lettere della soluzione Abdicare:
A Ancona
B Bologna
D Domodossola
I Imola
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli

