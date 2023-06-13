Per un sovrano equivale a dimettersi nei cruciverba: la soluzione è Abdicare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per un sovrano equivale a dimettersi' è 'Abdicare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ABDICARE
Curiosità e Significato di Abdicare
La parola Abdicare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abdicare.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Equivale a egr sulla bustaIl miglio che equivale a 1852 metriEquivale a gulp nei fumettiIl prefisso che equivale a orecchioEquivale a maggior ragione
Come si scrive la soluzione Abdicare
Non riesci a risolvere la definizione "Per un sovrano equivale a dimettersi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 8 lettere della soluzione Abdicare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I G D L A G T R T E O A
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.