Maledizioni scomuniche

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Maledizioni scomuniche' è 'Anatemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANATEMI

Perché la soluzione è Anatemi? Le anatemi sono espressioni di condanna o maledizione pronunciate con l'intento di escludere qualcuno dalla comunità o di infliggere punizioni spirituali. Queste parole hanno radici profonde nelle tradizioni religiose, dove vengono utilizzate per condannare comportamenti considerati gravemente sbagliati. La loro forza risiede nel potere simbolico di separare l'individuo dal gruppo e nel richiamo alla sanzione divina. La loro presenza nella cultura è spesso associata a momenti di crisi o di forte moralizzazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Maledizioni scomuniche". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Maledizioni scomuniche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anatemi

Per risolvere la definizione "Maledizioni scomuniche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Maledizioni scomuniche" conferma che la soluzione 'Anatemi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Anatemi

A Ancona N Napoli A Ancona T Torino E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Maledizioni scomuniche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anatemi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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