Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky' è 'Montagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONTAGNA

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Perché la soluzione è Montagna? Nel film di Alejandro Jodorowsky, la montagna assume un ruolo simbolico di grande rilevanza, collegandosi a un’idea di sacralità e spiritualità. La montagna rappresenta un punto di contatto tra il cielo e la terra, un luogo di meditazione e ricerca interiore, spesso associato a un senso di elevazione e purezza. La sua presenza nel racconto sottolinea l’importanza di un percorso di crescita e di scoperta, elevando lo spirito oltre i limiti terreni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Montagna

Per risolvere la definizione "Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky" conferma che la soluzione 'Montagna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Montagna

M Milano O Otranto N Napoli T Torino A Ancona G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Montagna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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