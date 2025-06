Elemento con numero atomico 25 nei cruciverba: la soluzione è Manganese

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Elemento con numero atomico 25' è 'Manganese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANGANESE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Manganese, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Manganese? Il manganese è un elemento chimico essenziale per il nostro organismo e molto usato nell'industria, soprattutto nella produzione di leghe metalliche e acciaio. Si presenta come un metallo duro, grigio e malleabile. La sua presenza è fondamentale anche per la formazione di ossido di manganese, usato in batterie e fertilizzanti. Un minerale di grande importanza per molte applicazioni quotidiane e tecnologiche.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Elemento con numero atomico 25", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

