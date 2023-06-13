Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov

Home / Soluzioni Cruciverba / Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov' è 'Leninismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENINISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Leninismo

Per risolvere la definizione "Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Leninismo:

L Livorno E Empoli N Napoli I Imola N Napoli I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corrente di pensiero di Vladimir Il ic Ul janov" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.