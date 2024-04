La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vladimir : scrisse Lolita. NABOKOV Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Vladimir Vladimirovic Nabokov (in russo ; IPA: [vl'dimr vl'dimrvt n'bokf] ; San Pietroburgo, 22 aprile 1899 – Montreux, 2 luglio 1977) è stato uno scrittore, saggista, critico letterario, entomologo, drammaturgo e poeta russo naturalizzato statunitense. Benché universalmente noto per il suo Lolita (1955), scritto in inglese e base per l'omonimo film del 1962 di Stanley Kubrick, Nabokov vanta anche una considerevole produzione in russo; la sua narrativa spazia su varie tematiche, quali la frammentazione sociale, l'ossessione del sesso e la distopia, mentre in ambito saggistico scrisse di ...

lolita ( approfondimento) f sing (pl.: lolite)

(sessualità) ragazza adolescente in grado di far nascere desideri sessuali in un uomo maturo, per via della femminilità precoce e del comportamento provocatorio

Sillabazione

lo | lì | ta

Etimologia / Derivazione

dal nome Lolita, protagonista del romanzo del 1955 scritto da Vladimir Nabokov e divenuto celebre anche per via della trasposizione cinematografica del 1962 diretta da Stanley Kubrick

Sinonimi