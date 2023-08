Non trasporta mai persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non trasporta mai persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRENO MERCI

Significato/Curiosita : Non trasporta mai persone

Ferimento di 31 persone. questo fu il primo incidente avvenuto su una linea av/ac italiana. questa voce o sezione sull'argomento trasporti è ritenuta da... Ferroviario si definisce treno merci un treno destinato esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci. un treno merci è costituito da un mezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non trasporta mai persone : trasporta; persone; trasporta le modelle in automobile ing; Aereo che trasporta carburante; Nastro trasporta tore; Grandi veicoli che ne trasporta no altri; Si trasporta in balle; Costituito da poche persone ; Lo sono tra loro due persone che non si conoscono; Al suo interno vivono o lavorano persone ; Come le persone taciturne e introverse; Le persone citate;

