Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde' è 'Lokomotiv'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOKOMOTIV

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Perché la soluzione è Lokomotiv? Lokomotiv è una squadra di calcio moscovita conosciuta per la sua divisa rossoverde. La formazione si distingue per la sua storia ricca e le tradizioni sportive radicate nella capitale russa. Fondata nel passato, ha ottenuto numerosi successi nazionali e internazionali, diventando un punto di riferimento nel panorama calcistico russo. La passione dei tifosi e la fedeltà alla maglia sono elementi fondamentali che caratterizzano questa compagine. La sua identità è strettamente legata alla città di Mosca e alle sue radici sportive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Lokomotiv

Questa pagina è dedicata alla definizione "Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde" conferma che la soluzione 'Lokomotiv' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Lokomotiv

L Livorno O Otranto K Kappa O Otranto M Milano O Otranto T Torino I Imola V Venezia

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Squadra di calcio moscovita con divisa rossoverde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lokomotiv' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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