Responsabile ospedaliero nei cruciverba: la soluzione è Caporeparto

Sara Verdi | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Responsabile ospedaliero' è 'Caporeparto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPOREPARTO

Curiosità e Significato di Caporeparto

La parola Caporeparto è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caporeparto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Infermiere responsabile di un reparto ospedalieroIl responsabile di un reparto ospedalieroUn responsabile della festaUn reparto ospedalieroResponsabile commerciale

Come si scrive la soluzione Caporeparto

Non riesci a risolvere la definizione "Responsabile ospedaliero"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 11 lettere della soluzione Caporeparto:
C Como
A Ancona
P Padova
O Otranto
R Roma
E Empoli
P Padova
A Ancona
R Roma
T Torino
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T R I I Z S E O U

