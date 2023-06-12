La presunta comunicazione tramite il pensiero

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La presunta comunicazione tramite il pensiero' è 'Telepatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELEPATIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La presunta comunicazione tramite il pensiero" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La presunta comunicazione tramite il pensiero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Telepatia? La telepatia è la capacità di trasmettere pensieri senza usare parole o segnali fisici, come un collegamento mentale diretto tra due persone. Questa facoltà viene spesso rappresentata nella narrativa come un modo di comunicare a distanza, superando le barriere dello spazio e del tempo. Pur essendo oggetto di interesse e di studio in ambito paranormale, non è ancora stata confermata scientificamente. La possibilità di condividere idee in modo intuitivo rimane affascinante e misteriosa.

La definizione "La presunta comunicazione tramite il pensiero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La presunta comunicazione tramite il pensiero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Telepatia:

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli P Padova A Ancona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La presunta comunicazione tramite il pensiero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

