In politica chi diffonde i comunicati ufficiali nei cruciverba: la soluzione è Portavoce

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In politica chi diffonde i comunicati ufficiali' è 'Portavoce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTAVOCE

Curiosità e Significato di Portavoce

Approfondisci la parola di 9 lettere Portavoce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Portavoce

La definizione "In politica chi diffonde i comunicati ufficiali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Portavoce:
P Padova
O Otranto
R Roma
T Torino
A Ancona
V Venezia
O Otranto
C Como
E Empoli

