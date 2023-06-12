In politica chi diffonde i comunicati ufficiali nei cruciverba: la soluzione è Portavoce
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In politica chi diffonde i comunicati ufficiali' è 'Portavoce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PORTAVOCE
Curiosità e Significato di Portavoce
Approfondisci la parola di 9 lettere Portavoce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono pubblici ufficialiGiovani ufficialiMarine nota politica d OltralpeIscritto nei registri ufficiali di rilevazioneLa politica nazionale
Come si scrive la soluzione Portavoce
La definizione "In politica chi diffonde i comunicati ufficiali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 9 lettere della soluzione Portavoce:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R S G E A I T N
