La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La patria delle polis e della democrazia' è 'Grecia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRECIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La patria delle polis e della democrazia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La patria delle polis e della democrazia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Grecia? La Grecia antica è conosciuta come il luogo di nascita delle città-stato e della prima forma di governo democratica, dove i cittadini partecipavano attivamente alle decisioni pubbliche. Questa civiltà ha influenzato profondamente la cultura occidentale, lasciando un patrimonio di filosofia, arte e politica che ancora oggi viene studiato e ammirato. La sua storia rappresenta il fondamento delle istituzioni democratiche moderne e il modello di società basata sulla partecipazione civica.

Per risolvere la definizione "La patria delle polis e della democrazia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La patria delle polis e della democrazia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Grecia:

G Genova R Roma E Empoli C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La patria delle polis e della democrazia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

