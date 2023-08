Il cuore della democrazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cuore della democrazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CR

Significato/Curiosita : Il cuore della democrazia

"rinascita della democrazia cristiana", il quale la fece confluire nel 2005 nella democrazia cristiana per le autonomie e la fuse nel 2012 con la "democrazia cristiana"... (nigeria) cr – codice iso 3166-2:sr di coronie (suriname) cr – centrale rischi cr – conversion rate .cr – dominio di primo livello della costa rica cr – carriage... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

