Opposto a plurale nei cruciverba: la soluzione è Singolare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Opposto a plurale' è 'Singolare'.

SINGOLARE

Curiosità e Significato di Singolare

Le 9 lettere della soluzione Singolare:
S Savona
I Imola
N Napoli
G Genova
O Otranto
L Livorno
A Ancona
R Roma
E Empoli

