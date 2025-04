Nell antichità erano noti quelli di Delfi e di Dodona - Soluzione Cruciverba: Oracoli

ORACOLI

Lo sapevi che Dioniso: Dioniso (AFI: /di'nizo/, alla latina /dio'nizo/; in greco antico: s, dialetto attico; in greco omerico: s; in greco eolico: ss o s; in lineare B) è una divinità della religione greca. Originariamente fu un dio arcaico della vegetazione, legato alla linfa vitale che scorre nelle piante.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.