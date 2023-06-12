In musica vale metà semicroma
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SOLUZIONE: BISCROMA
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Perché la soluzione è Biscroma? La parola che indica una nota che vale metà di una semicroma si chiama biscroma. È un termine usato per descrivere intervalli più piccoli rispetto alla semicroma stessa, creando sfumature sottili nelle melodie. Quando si suona o si compone musica, conoscere questa differenza aiuta a interpretare correttamente le sfumature e le variazioni di tono. La comprensione di biscroma permette di arricchire l'espressione musicale.
In musica vale metà semicroma nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Biscroma
La definizione "In musica vale metà semicroma" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Biscroma'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: In musica vale metà semicroma
- Risposta: BISCROMA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Biscroma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In musica vale metà semicroma". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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