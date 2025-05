Il JFK in cui si atterra a New York ne ha sei nei cruciverba: la soluzione è Terminal

TERMINAL

Curiosità e Significato di "Terminal"

La soluzione Terminal di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Terminal per scoprire curiosità e dettagli utili.

La parola TERMINAL si riferisce a una delle sei sezioni principali dell'aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York. Ogni terminal serve diverse compagnie aeree e destinazioni, facilitando l'accoglienza e il trasferimento dei passeggeri. I terminal sono punti di arrivo e partenza cruciali per il traffico aereo della città.

Come si scrive la soluzione: Terminal

Se "Il JFK in cui si atterra a New York ne ha sei" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N R R T O E G O A O D I E D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIO GRANDE DO NORTE" RIO GRANDE DO NORTE

