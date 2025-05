Incorporata in sé assorbita nei cruciverba: la soluzione è Inglobata

Home / Soluzioni Cruciverba / Incorporata in sé assorbita

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Incorporata in sé assorbita' è 'Inglobata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGLOBATA

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se la passano beneSe parati non entranoSe ne fanno maschereLo perde chi se lo toglieSe è fatta capo ha

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Incorporata in sé assorbita"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

G Genova

L Livorno

O Otranto

B Bologna

A Ancona

T Torino

A Ancona

L I S T P O E I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PISTOLERI" PISTOLERI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.