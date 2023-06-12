Lo è il Frère Jacques della filastrocca

SOLUZIONE: CAMPANARO

Perché la soluzione è Campanaro? Il termine si riferisce a chi si occupa di suonare le campane nelle chiese o nelle torri, annunciando le ore o le celebrazioni. Questa figura ha un ruolo importante nelle comunità, mantenendo il ritmo delle attività quotidiane con il suono delle campane. La sua attività è riconoscibile e tradizionale, legata a un mestiere antico e radicato nella cultura locale. La parola evocata è quella di chi si occupa di questa tradizione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il Frère Jacques della filastrocca" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il Frère Jacques della filastrocca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "Lo è il Frère Jacques della filastrocca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il Frère Jacques della filastrocca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Campanaro:

C Como A Ancona M Milano P Padova A Ancona N Napoli A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il Frère Jacques della filastrocca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

