La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Extraterrestri femmine' è 'Aliene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALIENE

Curiosità e Significato di "Aliene"

Vuoi sapere di più su Aliene? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Aliene.

Aliens è un termine usato per riferirsi a forme di vita che provengono da altri pianeti o galassie, distinguendosi per il genere femminile. Spesso rappresentate in opere di fantascienza, queste creature sono simbolo di curiosità e mistero, stimolando l'immaginazione umana riguardo a possibilità al di fuori del nostro mondo.

Come si scrive la soluzione: Aliene

La definizione "Extraterrestri femmine" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

E Empoli

