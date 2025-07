Espansa come una pupilla in penombra nei cruciverba: la soluzione è Dilatata

Home / Soluzioni Cruciverba / Espansa come una pupilla in penombra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Espansa come una pupilla in penombra' è 'Dilatata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DILATATA

Curiosità e Significato di Dilatata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dilatata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dilatata.

Perché la soluzione è Dilatata? Dilatata indica qualcosa che si è allargato o ingrandito, come un occhio che si espande in penombra, rendendo la pupilla più grande per adattarsi alla scarsa luce. È un termine usato sia in ambito medico che figurato, per descrivere un'apertura maggiore o un'ampiezza aumentata. In sintesi, rappresenta un'espansione che modifica la forma o la percezione di qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scarseggia nella penombraNel suo centro c è la pupillaHa la pupilla al centroHa nel centro la pupillaIl restringimento della pupilla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dilatata

Non riesci a risolvere la definizione "Espansa come una pupilla in penombra"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E V S G O E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENOVESI" GENOVESI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.