TINELLO

Curiosità e Significato di Tinello

Perché la soluzione è Tinello? Il termine tinello indica una stanza riservata alla servitù all’interno di case signorili, spesso usata come cucina o area di lavoro. Era un ambiente funzionale, separato dalle zone nobili della dimora, e dedicato alle attività quotidiane del personale domestico. Quindi, il tinello rappresenta un angolo pratico e discreto, fondamentale nella vita delle grandi dimore d’altri tempi.

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

