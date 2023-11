La definizione e la soluzione di: Piccola stanza da pranzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TINELLO

Significato/Curiosità : Piccola stanza da pranzo

Il tinello è una piccola stanza da pranzo solitamente situata vicino alla cucina o all'area living. Di dimensioni più contenute rispetto alla sala da pranzo tradizionale, il tinello offre un ambiente intimo e accogliente per i pasti quotidiani. Può essere arredato con un tavolo e sedie che possono ospitare comodamente poche persone, creando un'atmosfera familiare e conviviale. Nonostante le dimensioni ridotte, il tinello può essere decorato in modo elegante o informale a seconda dello stile desiderato, rendendo questo spazio versatile e funzionale per i pasti in famiglia o le riunioni informali.

Altre risposte alla domanda : Piccola stanza da pranzo : piccola; stanza; pranzo; Una piccola boa che avvisa che un immersione è in corso; Lo è l elica più piccola ; Una piccola vela impiegata in caso di forte vento; Il faraone della più piccola fra le piramidi di Giza; È simile ad una piccola fisarmonica; Il faraone della più piccola piramide di Giza; Una stanza per esecuzioni; Abitazione costituita da un unica stanza ; La stanza dove si dorme; Riordinare una stanza ; Una stanza di Cambridge; La stanza del figlio; Uno spuntino lontano da pranzo e cena; Per alcuni è il pranzo ; Piccole stanze da pranzo ; Si prepara per il pranzo ; Le sale da pranzo dei collegi; Sontuoso pranzo celebrativo;

