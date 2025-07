Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe nei cruciverba: la soluzione è Ammanco

Home / Soluzioni Cruciverba / Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe' è 'Ammanco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMMANCO

Curiosità e Significato di Ammanco

Vuoi sapere di più su Ammanco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ammanco.

Perché la soluzione è Ammanco? Amanco è un termine che indica una carenza o deficit di denaro in cassa rispetto a quanto dovrebbe esserci. Si usa spesso nel contesto commerciale per segnalare una mancanza o una differenza tra le somme effettivamente presenti e quelle attese. Insomma, rappresenta una piccola falletta finanziaria da tenere sotto controllo per evitare sorprese sgradite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si ha quando si paga di menoMeno tempo si ha e più lo si guardaSe si rompe ha meno buchiPiù si ha con la ruota sull asfalto meno si sbandaLo ha colorito chi si esprime con vivacità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ammanco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I V A Z Z L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VEZZALI" VEZZALI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.