Meno tempo si ha e più lo si guarda

Sostantivo

Curiosità su: L'orologio è uno strumento di indicazione dell'ora e, in senso più generale, di misurazione del trascorrere del tempo. È costituito essenzialmente da un motore, da un sistema di trasmissione e di controllo dell'energia nonché da un vero e proprio indicatore del tempo, il quadrante. Dagli orologi a pendolo ai modelli a energia solare, in molte epoche l'orologio ha travalicato il significato per il quale è stato ideato – quello di registrare appunto il passare del tempo – divenendo uno status symbol, decodificatore degli usi e costumi di popoli diversi e di differenti generazioni.

orologio ( approfondimento) m sing (pl.: orologi)

(tecnologia) dispositivo che misura il tempo e indica l'ora attuale, di solito almeno le ore e i minuti i suoi genitori gli hanno regalato un orologio anche perché li aiuta sempre tanto (senso figurato) detto di ciò che funziona con estrema precisione (biologia) orologio biologico: meccanismo responsabile dei cicli biologici degli esseri viventi (carte) gioco eseguito disponendo le carte come le ore nel quadrante dell'orologio (astronomia) una delle ottantotto costellazioni moderne

Sillabazione

o | ro | lò | gio

Pronuncia

IPA: /oro'ldo/

Etimologia / Derivazione

dal latino horologium, e questo dal greco cioè "ora" e ovvero "dire", ossia "che dice, che annuncia l’ora"

Sinonimi

cipolla, clessidra, cronometro, cucù, meridiana, oriolo, pendola, sveglia

(senso figurato) (riferito a persona) precisione, puntualità,

Parole derivate

orologiaio, orologeria, orologio ad acqua, orologio a pendolo, orologio da polso, orologio da tasca, orologio atomico, orologio al quarzo, orologio a cucù, orologio del giorno del giudizio, orologio radiocontrollato, orologio automatico

Termini correlati