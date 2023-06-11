Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino' è 'Stracotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRACOTTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Stracotto? Lo stracotto è un piatto tradizionale italiano preparato con carne di manzo cotta lentamente in un saporito brodo con vino, risultando morbido e ricco di gusto. La lunga cottura permette ai sapori di amalgamarsi perfettamente, creando un piatto saporito e succulento. È ideale per le fredde giornate invernali, accompagnato da polenta o purè. Questa preparazione richiede pazienza e attenzione, offrendo un risultato che delizia il palato.

La definizione "Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Stracotto:

S Savona T Torino R Roma A Ancona C Como O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

