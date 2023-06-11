Hanno smesso di combattere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno smesso di combattere' è 'Arresi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARRESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno smesso di combattere" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno smesso di combattere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Arresi? Quando le forze si arrendono, rinunciano a continuare il conflitto e si consegnano. La loro resistenza termina, lasciando spazio alla pace o a nuove trattative. È il momento in cui si abbassa la guardia e si accettano le condizioni dell'avversario. Questo stato indica la fine di una lotta, segnando una vittoria o una resa. In breve, si tratta di fermare ogni ostilità e accettare la sconfitta.

Se la definizione "Hanno smesso di combattere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno smesso di combattere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Arresi:

A Ancona R Roma R Roma E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno smesso di combattere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

