Combattere battagliare
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Combattere battagliare' è 'Guerreggiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GUERREGGIARE
Come completare la definizione
- Definizione: Combattere battagliare
- Risposta: GUERREGGIARE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: G___________
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Guerreggiare? Il verbo guerreggiare descrive l'atto di impegnarsi in scontri o conflitti, spesso in modo acceso e continuato. Questa parola si collega strettamente al concetto di combattere, in quanto indica l'azione di affrontare avversari con determinazione, sia in ambito militare che simbolico. Guerreggiare evoca immagini di scontri intensi, di sforzi per prevalere sugli ostacoli o sui nemici. In ogni caso, implica uno sforzo attivo e spesso prolungato in battaglia o nella lotta.
Nei cruciverba, 'Combattere battagliare' si risolve con Guerreggiare
La soluzione associata alla definizione "Combattere battagliare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Guerreggiare'.
Schemi utili per Guerreggiare
- Schema parole: 12
- La soluzione inizia con G
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: G___________
- Schema finale: ________IARE
Le 12 lettere della soluzione Guerreggiare
La soluzione 'Guerreggiare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Combattere battagliare". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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