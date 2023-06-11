Dalla forma di un condotto cilindrico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dalla forma di un condotto cilindrico' è 'Tubolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUBOLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dalla forma di un condotto cilindrico" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dalla forma di un condotto cilindrico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tubolare? Un elemento che si presenta come un passaggio stretto e allungato, simile a un cilindro, permette il passaggio di fluidi o gas da un punto all'altro. La sua forma ricordando quella di un tubo, favorisce il trasporto e la connessione tra diverse parti di un sistema. Questo tipo di struttura è fondamentale in molte installazioni industriali e domestiche per garantire un flusso continuo e controllato. La sua forma cilindrica assicura resistenza e facilità di installazione in vari contesti.

La soluzione associata alla definizione "Dalla forma di un condotto cilindrico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dalla forma di un condotto cilindrico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tubolare:

T Torino U Udine B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dalla forma di un condotto cilindrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

