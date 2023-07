Le conta l ansioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le conta l ansioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Le conta l ansioso

Terapia farmacologica è spesso limitata. per la diagnosi di schizofrenia conta sia la natura sia la durata dei sintomi (sintomi che differiscono per durata... vedi ore (disambigua). le ore (o stagioni; in greco antico: a, hrai) sono figure della mitologia greca, figlie di zeus e di temi. le ore erano sorelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Le conta l ansioso : conta; ansioso; conta ndo cade sul medio; Se è di telefono non si conta ; L Unione Europea ne conta 27; Si conta tra nine e eleven; Sconta ta con un castigo; Aiutano a conta re; Non la vede l ansioso ; Poco ansioso ; Agitato, ansioso ; Non la vede l ansioso ; Non la vede l ansioso ;

Cerca altre Definizioni