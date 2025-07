Chi ne è affetto usa shampoo antiforfora nei cruciverba: la soluzione è Pitiriasi

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi ne è affetto usa shampoo antiforfora

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi ne è affetto usa shampoo antiforfora' è 'Pitiriasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PITIRIASI

Curiosità e Significato di Pitiriasi

Approfondisci la parola di 9 lettere Pitiriasi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pitiriasi? La pitiriasi è una condizione della pelle caratterizzata da chiazze squamose e desquamanti, spesso sul tronco o sul cuoio capelluto. Può causare prurito e disagio, e in alcuni casi si presenta con zone di perdita di colore. Per trattarla, si consiglia l’uso di shampoo antiforfora o creme specifiche. È importante consultare un dermatologo per una diagnosi precisa e un trattamento adeguato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa dopo lo shampooChi la usa ne è schiavoIl baro ne usa cinqueDi norma in auto il piede sinistro ne usa solo unoNe è affetto Dustin Hoffman in Rain man

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pitiriasi

Non riesci a risolvere la definizione "Chi ne è affetto usa shampoo antiforfora"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N E T V I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENATI" VENATI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.