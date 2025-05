Si usano per bussare nei cruciverba: la soluzione è Nocche

NOCCHE

Curiosità e Significato di "Nocche"

La soluzione Nocche di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nocche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nocche? Le nocche sono le articolazioni delle dita, quelle che si gonfiano quando si piegano, e sono spesso utilizzate per bussare a una porta. Quando si colpisce con le nocche, il suono che si produce è inconfondibile e può attirare l'attenzione di chi si trova all'interno. Questo gesto semplice ma efficace è parte della nostra quotidianità e rappresenta un modo diretto per comunicare senza parole.

Come si scrive la soluzione Nocche

La definizione "Si usano per bussare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

C Como

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G N E O S A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAGONESE" RAGONESE

