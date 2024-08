La Soluzione ♚ Finiscono per dolere a chi bussa forte La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NOCCHE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente NOCCHE

Curiosità su Finiscono per dolere a chi bussa forte: La camminata sulle nocche è il tipo di locomozione quadrupede praticato da Gorilla e scimpanzé in cui gli arti anteriori non fanno perno sulle palme delle mani, così come avviene negli arti posteriori, bensì sulle nocche. Un animale che cammina sulle nocche tiene la mano allineata con l'avambraccio e piega le dita alla seconda articolazione, in modo tale che le falangi medie si appiattiscano per terra.

