In una gara ciclistica è fra Liegi e Liegi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'In una gara ciclistica è fra Liegi e Liegi' è 'Bastogne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASTOGNE

Perché la soluzione è Bastogne? La voce Bastogne si riferisce a una località belga famosa per la sua partecipazione alle competizioni ciclistiche. La sua identità è strettamente collegata alla classica delle Ardenne, una delle corse più impegnative del calendario. Bastogne richiama immagini di sfide ardue e di un paesaggio caratterizzato da terreni collinari e strade tortuose, che mettono alla prova le capacità dei ciclisti. La sua notorietà deriva dalla storia e dalla tradizione di questa gara, inserita tra le più prestigiose del circuito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In una gara ciclistica è fra Liegi e Liegi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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In una gara ciclistica è fra Liegi e Liegi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bastogne

Quando la definizione "In una gara ciclistica è fra Liegi e Liegi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In una gara ciclistica è fra Liegi e Liegi" conferma che la soluzione 'Bastogne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bastogne

B Bologna A Ancona S Savona T Torino O Otranto G Genova N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In una gara ciclistica è fra Liegi e Liegi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bastogne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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