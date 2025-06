Svolazzano ai capi di molte sciarpe nei cruciverba: la soluzione è Frange

FRANGE

Curiosità e Significato di Frange

Vuoi sapere di più su Frange? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Frange.

Perché la soluzione è Frange? La parola frange indica le piccole punte o nappine che decorano i bordi di tessuti come sciarpe, vestiti o tende. Questi dettagli aggiungono movimento e stile agli abiti, creando un effetto visivo vivace e dinamico. Quando si dice che svolazzano ai capi di molte sciarpe, si fa riferimento proprio alle frange che ondeggiano al vento, donando un tocco di eleganza e leggerezza.

Come si scrive la soluzione Frange

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O A V T L C N T A T D C I À A E Mostra soluzione



