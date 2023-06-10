Saggiato col tatto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Saggiato col tatto' è 'Toccato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOCCATO

Perché la soluzione è Toccato? La voce, in questo contesto, si riferisce a qualcosa che è stato toccato, percepito attraverso il senso del tatto. Quando un oggetto viene toccato, si può valutare la sua consistenza, temperatura o morbidezza, caratteristiche che si apprendono tramite il contatto diretto. La capacità di comprendere queste qualità sensoriali deriva dall’esperienza tattile, che permette di distinguere tra superfici diverse senza l’uso della vista. La percezione tattile quindi si collega strettamente alla nozione di essere stato toccato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Saggiato col tatto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Saggiato col tatto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Toccato

Quando la definizione "Saggiato col tatto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Saggiato col tatto" conferma che la soluzione 'Toccato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Toccato

T Torino O Otranto C Como C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Saggiato col tatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Toccato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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