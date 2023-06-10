Romanzo di Joseph Conrad del 1899

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Romanzo di Joseph Conrad del 1899' è 'Lord Jim'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LORD JIM

Perché la soluzione è Lord Jim? LORD JIM è un romanzo scritto da Joseph Conrad nel 1899 che narra la storia di un giovane ufficiale marittimo coinvolto in un incidente che mette alla prova il suo coraggio e la sua integrità. Attraverso le sue vicende, il romanzo esplora temi come il senso di colpa, l’onore e la ricerca di redenzione. La narrazione si svolge in ambientazioni esotiche e misteriose, offrendo uno sguardo profondo sulla natura umana e sulle sfide dell’identità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Romanzo di Joseph Conrad del 1899". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Romanzo di Joseph Conrad del 1899 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lord Jim

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lord Jim

L Livorno O Otranto R Roma D Domodossola J Jolly I Imola M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Romanzo di Joseph Conrad del 1899" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lord Jim' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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