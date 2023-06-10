Romanzo di Joseph Conrad del 1899
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SOLUZIONE: LORD JIM
Perché la soluzione è Lord Jim? LORD JIM è un romanzo scritto da Joseph Conrad nel 1899 che narra la storia di un giovane ufficiale marittimo coinvolto in un incidente che mette alla prova il suo coraggio e la sua integrità. Attraverso le sue vicende, il romanzo esplora temi come il senso di colpa, l’onore e la ricerca di redenzione. La narrazione si svolge in ambientazioni esotiche e misteriose, offrendo uno sguardo profondo sulla natura umana e sulle sfide dell’identità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Romanzo di Joseph Conrad del 1899". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Romanzo di Joseph Conrad del 1899 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lord Jim
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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Lord Jim
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