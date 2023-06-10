Un monte evangelico nei cruciverba: la soluzione è Tabor

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un monte evangelico' è 'Tabor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TABOR

Curiosità e Significato di Tabor

Approfondisci la parola di 5 lettere Tabor: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Un monte evangelico - Tabor

Come si scrive la soluzione Tabor

Hai davanti la definizione "Un monte evangelico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 5 lettere della soluzione Tabor:
T Torino
A Ancona
B Bologna
O Otranto
R Roma

