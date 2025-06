La Margherita che fu Ministra del turismo nel 1992 nei cruciverba: la soluzione è Boniver

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Margherita che fu Ministra del turismo nel 1992' è 'Boniver'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BONIVER

Curiosità e Significato di Boniver

Approfondisci la parola di 7 lettere Boniver: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Boniver? Boniver è un cognome di origine svizzera, noto in Italia per la figura di Manuela Boniver, politica e dirigente. Nel contesto, il nome richiama la ministra del turismo nel 1992, che ha contribuito a promuovere il settore. La parola rappresenta quindi una figura di rilievo nel panorama politico e culturale italiano, simbolo di impegno e leadership in ambito pubblico.

Come si scrive la soluzione Boniver

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Margherita che fu Ministra del turismo nel 1992", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

