Chi ci va sta male

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi ci va sta male' è 'Ospedale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSPEDALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi ci va sta male" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi ci va sta male". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ospedale? Un ospedale rappresenta un luogo dedicato alla cura e al trattamento dei malati. Quando qualcuno entra in ospedale, spesso si trova in uno stato di sofferenza o disagio, poiché la struttura è progettata per assistere persone che stanno male. La presenza di medici, infermieri e apparecchiature mediche mira a migliorare la condizione dei pazienti, offrendo cure specializzate. La funzione principale dell’ospedale è quella di alleviare il dolore e favorire la guarigione, anche quando chi ci va sta male.

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Chi ci va sta male nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ospedale

Quando la definizione "Chi ci va sta male" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi ci va sta male" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ospedale:

O Otranto S Savona P Padova E Empoli D Domodossola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi ci va sta male" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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