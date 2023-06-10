Celebre film del 1994 con Brandon Lee

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SOLUZIONE: IL CORVO

Perché la soluzione è Il Corvo? Il Corvo è un film iconico del 1994 che ha lasciato un'impronta duratura nel cinema di genere. Diretto da Alex Proyas e ispirato a un fumetto, racconta la storia di Eric Draven, un musicista assassinato che torna in vita per vendicare la sua morte e quella della sua fidanzata. La pellicola si distingue per l'atmosfera dark, la colonna sonora coinvolgente e l'interpretazione intensa di Brandon Lee, scomparso tragicamente durante le riprese. Questo film rimane un classico del cinema noir e di supereroi.

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Celebre film del 1994 con Brandon Lee nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Il Corvo

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Le 7 lettere della soluzione Il Corvo

I Imola L Livorno C Como O Otranto R Roma V Venezia O Otranto

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